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بدأ صرف مستحقات التموين عن شهر نوفمبر ..وانخفاض في أسعار السلع

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:13 م
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بطاقة التموين
بطاقة التموين
الفجر الاقتصادي
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بدأت وزارة التموين ، اليوم الجمعة، من خلال مجمعاتها الاستهلاكية و بقالي التموين صرف مستحقات أصحاب بطاقات التموين من سلع عن شهر نوفمبر، وسط توقعات بأن تقوم الوزارة بمراجعة اسعار السلع  التي تصرف  للموطنين بعد الأنخفاض التى شهدتة في الأسواق.

 

ويبلغ إجمالي قيمة الدعم لكل فرد علي بطاقة التموين نحو 50 جنيها، ويحق له صرف العديد من السلع بقيمة توازي هذا الدعم، حيث تشمل قائمة السلع التى علي بطاقة التموين كلا من السكر والزيت والمكرونة والجبنة.

 

وأكدت وزارة التموين على  توفر جميع انواع السلع الأساسية التى يحتاجها الموطن لدي منافذ صرف التموين من المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ، ومنافذ جمعيتي.

 

انخفاض في أسعار السلع :

 

وأكد وزير التموين على أن اسعار السلع شهدت تراجعًا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع اسعار الدولار، حيث أنخفض سعر  كيلو السكر من 9.5 جنيه  إلى 7.5 جنيه حاليا، والمكرونة من 8.5 جنيه وإلى 7.5 جنيه، والعدس من 17 جنيه  إلى 14 جنيه، بالأضافة إلى انخفاض اسعار اللحوم  والدواجن.

 

وزارة التموين تبحث خفض اسعار السلع التموينة :

وتبحث وزارة التموين بنًاء على طلبات مقدمة من قبل عدد من اعضاء البرلمان خفض أسعار السلع التى علي بطاقات التموين نتيجة للتراجع التى شهدتها تلك السلع  هذا العام، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة  اسعار السلع على بطاقات التموبن من قبل الوزارة لمراجعة اسعار السلع التمونية ومقارنتها بأسعار السلع في الأسواق، وأحتساب تسعير جديد لها إذا وجدت فارق في الأسعار.

 

اسعار السلع  على بطاقات التموين :

ويبلغ اسعار السلع  علي بطاقات التموين نحو 9.5 جنيه لكيلو السكر ،  و7.25 جنيه  لكيلو المكرونة ،و 9.5 جنيه لكيلو الأرز،

و19 جنيها لزجاجة الزيت واحد كيلو، و3 جنيهات لعبوة الشاي، بينما يبلغ سعر الطحينة33 جنيها..

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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين صرف مستحقات شهر نوفمبر تراجع في اسعار السلع اسعار السلع على بطاقات التموين

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