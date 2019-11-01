حصاد البورصة .. 12.3 مليار جنيه أرباح خلال شهر أكتوبر .. ومؤشرها الرئيسي يصعد 2.11%





أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر إكتوبر الماضي، علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات وحققت أرباح بنحو 3ر12 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوي 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي ، بنسبة نمو 7ر1 فى المائة.





وإظهرت نتائج التقرير الشهري للبورصة المصرية ، إرتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02 ر14558 نقطة ، وقفز مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63 ر3 فى المائة ، ليصل الى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.





تراجع قيم التداولات بالبورصة المصرية خلال أكتوبر





وإظهر تقرير البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي ، تراجع في قيم التداولات إلى 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8ر54 مليار جنيه من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





وأضاف أن سوق الأسهم استحوذت على 42ر35 فى المائة من اجمالي قيم التدولات داخل المقصورة ، فيما استحوذت السندات على 58ر64 فى المائة خلال الشهر.





196.2 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة في أكتوبر الماضي





وأشار التقرير ،أن تعاملات المصريين بالبورصة المصرية قد استحوذت على نسبة 8ر73 فى المائة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1ر18 فى المائة ، والعرب على 1ر8 فى المائة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة صافي مبيعات وصلت قيمتها الي 2ر196 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 6ر40 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين استحوذت على 67 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24 في المائة ، واستحوذ العرب على 9 في المائة ، وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بلغ 979ر1 مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي بيع 5ر520 مليون جنيه ، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.