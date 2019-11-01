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عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:09 م
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فايلر
فايلر
عمر محمد
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حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصير علي لطفي حارس مرمى فريق القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر للجنة التخطيط برحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولو على سبيل الإعارة في ظل وجود محمد الشناوي وشريف إكرامي والحارس الصاعد مصطفى شوبير.

ويدرس النادي الأهلي الموافقة على رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى نادي إنبي في الميركاتو الشتوي المقبل لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد وصول فاكس رسمي من النادي البترولي بالتعاقد معه في يناير القادم.

وخرج علي لطفي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في الفترة الماضية منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب الأوروجوياني السابق مارتن لاسارتي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري :-

1- بيراميدز 11 نقاط.

2- الزمالك 10 نقاط.

3- الأهلي 9 نقاط.

4- المقاولون العرب 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

6- حرس الحدود 6 نقاط..

7- مصر المقاصة 6 نقاط.

8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- المصري 4 نقاط.

12- طنطا 4 نقاط.

13- الجونة 4 نقاط.

14- نادي مصر 3 نقاط.

15- طلائع الجيش نقطتين.

16- وادي دجلة نقطتين.

17- أسوان 1 نقطة.

18- إنبي 1 نقطة


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ميركاتو الشتوي علي لطفي الكرة السويسري فايلر الاهلي أخبار الاهلي

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