الممثل الكوبي جودينج جونيور يقر بأنه غير مذنب في تهم جديدة تتعلق بالاغتصاب



وفقًا لقرار اتهام أصدره محامي مقاطعة مانهاتن سايروس فانس، فإن التهم الأخيرة تنبع من حادثة وقعت ليلة 9 سبتمبر، 2018 في ملهى لافو في مانهاتن. لم تتضمن لائحة الاتهام أي تفاصيل أخرى. بحسب "رويترز".

وقال محاميه للصحفيين خارج المحكمة، "نعتقد بلا شك أن القضية لا تحمل دلائل جدية"، منتقدًا المدعين العامين لعدم تقديم تفاصيل عن هذه الاتهامات، قائلًا "كيف سيدافع عن نفسه إذا لم يكن لديه تفاصيل أو تفاصيل عما قيل إنه قام به؟".





فاز جودنج، 51 عامًا، بجائزة أفضل ممثل مساعد أوسكار في عام 1997 بفيلم "جيري ماجواير"، وهو معروف بأدواره المتميزة في عدد من الأفلام، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان "الشعب ضد أو جيه سيمبسون" ".

وفي السياق ذاته، سبق أن وجهت إلى الممثل تهمة لمس ثدي المرأة في مانهاتن، والضغط على أردافها في ملهى ليلي، في أكتوبر 2018. وأقر بأنه غير مذنب في هذه الاتهامات أيضا.





أقر الممثل الكوبي جودينج جونيور، يوم الخميس بأنه غير مذنب في تهم جديدة تتعلق بسوء سلوك جنسي لامرأة ثالثة بعد أقل من شهر من اعترافه بأنه غير مذنب في اتهامات بتلمس ثديي امرأة وربطها بالأرداف.مَثل الممثل أمام المحكمة في ولاية نيويورك العليا في حي مانهاتن في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 31 أكتوبر 2019. وأكد جودينج بأنه غير مذنب في تهم جديدة متمثلة في اللمس القسري والاعتداء الجنسي، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 22 يناير.