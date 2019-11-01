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بعد هجومها على الشعراوي.. 7 معلومات لاتعرفها عن أسما شريف منير

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:11 م
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أسما شريف منير
أسما شريف منير
لمياء علي
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أثارت الإعلامية أسما شريف منير، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي.

بداية القصة

وبدأت القصة عندما نشرت أسما شريف منير، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ".

وأضافت: "كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟”.

أسما شريف منير تهاجم الشيخ الشعراوي وتصف بالمتطرف

وعندما اقترح عليها أحد المتابعين، أن تشاهد فيديوهات للشيخ محمد متولي الشعراوي، علقت أسما قائلة: طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”.

هجوم حاد من السوشيال ميديا على أسما شريف منير

وبعد تعليق أسما شريف منير على الشيخ الشعراوي، انقلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب، وبدأت عدد كبير من المواقع والصفحات في الرد عليها متهمين إياها برغبتها في الشهرة.

أول رد من أسما شريف منير بعد أزمتها الأخيرة

وقالت أسما شريف منير في تصريحات صحفية لها، إنها لم تقصد الإهانة للشيخ الشعراوي أو أي أحد ولكنها تحدثت كإنسانة وليست كإعلامية أو شخصية مشهورة.

أسما شريف منير تعلق على أزمتها مع الشيخ الشعراوي

ونشرت أسما توضيح خاص عما حدث وذلك من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وقالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير، عن اللي عاوزة أقوله وحساه، اتفهم كلامي على اني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، انا بتكلم من غير مابحسب كلامي، وانا مقصدش باي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كدا، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد وأنا بعتذر جدا جدا عشان معرفتش أحسن التعبير". 

نرصد لكم 7 معلومات لاتعرفها عن أسما شريف منير

1_ أكبر أبناء الفنان شريف منير

وتعتبر أسما شريف منير هي أكبر أبناء والدها الفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، ولديها طفلة تدعى لاارا.

2_ حياتها العلمية

تخرجت أسما شريف منير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

3_ طلاقها

تزوجت أسما شريف منير من محمود السكري، نجل اللواء محمد السكري، ولكن لم يحقق هذا الزواج نجاحًا ولم يستمر وانتهى بالطلاق.

4_  رفضها دخول مجال التمثيل

وأعلنت أسما شريف منير عن رفضها لدخول مجال التمثيل وذلك لأنها تريد أن تعتني بطفلتها لاارا في الوقت الحالي، ولكنها في ذات الوقت لاتمانع فكرة دخولها التمثيل.

5_ علاقتها بمجال التجميل

عملت أسما شريف منير في  مجال التجميل والأزياء، وذلك بدعم من والدها بقوة، حيث تقوم بتقديم  نصائح للفتيات من خلال فيديوهات تنشرها عبر السوشيال ميديا.

6_ قصة زواجها من الممثل محمود حجازي

جمعت قصة حب كبيرة بين أسما شريف منير، والممثل محمود حجازي، وسرعان ما انتهت بالخطوبة والزواج.

7_ أسما شريف منير مذيعة لأول مرة

وتقوم أسما شريف منير بمشاركة والدها شريف منير، في تقديم برنامج أنا وبنتي عبر قناة ON E.

وحققا سويًا نجاحا كبيرا، ولاسيما وأن طريقة تقديمهما للبرنامج تقوم على التلقائية والبساطة، ومناقشة الموضوعات التي تهم عدد كبير من الجمهور، سواء أكانت اجتماعية أو فنية، ويتم استضافة عدد كبير من ألمع النجوم وذلك، خلال  حلقات البرنامج .
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