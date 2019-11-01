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إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة الجمعة بأبوحماد والعاشر وكفر صقر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:06 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ومكاتب الأغذية بأبو حماد، والعاشر من رمضان، وكفر بشن عدة حملات اليوم الجمعة علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز.

وأسفرت جهود الحملات عن إعدام ١ طن، ١٥٥ كجم أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير ٩ محاضر جنحة صحية، وتم سحب ١١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد ٢ منشأة غذائية بأبوحماد لوجود خطر داهم بهما علي الصحة العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.
إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة الجمعة بأبوحماد والعاشر وكفر صقر
إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة الجمعة بأبوحماد والعاشر وكفر صقر
إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة الجمعة بأبوحماد والعاشر وكفر صقر
إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة الجمعة بأبوحماد والعاشر وكفر صقر
إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة الجمعة بأبوحماد والعاشر وكفر صقر
إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة الجمعة بأبوحماد والعاشر وكفر صقر
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مصر العاشر من رمضان اخبار

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