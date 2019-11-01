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جامعات مصر تتعادل مع عمان ٣-٣ في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:05 م
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المباراة
المباراة
آية حمروشي
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تعادل المنتخب الوطني المصري للجامعات أمام نظيره العماني بنتيجة ٣ -٣، في الجولة الثالثة من بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في أبو ظبي.

وعانى المنتخب الوطني هجوميا طوال الشوط الأول حيث فشل للمرة الأولى خلال الثلاث مباريات التي لعبها من التسجيل فيه، ليستغل منتخب عمان التراجع الهجومي وينهي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

ومع انطلاق الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة ٤ سجل منتخب مصر هدفه الاول عن طريق ادهم احمد عبد الله، ورغم محاولات مصر ادراك التعادل الا ان الفريق العماني أضاف الهدف الثالث، قبل ان يحرز منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة ١٢ عن طريق محمد خالد، وبعدها بدقيقتين فقط ينجح محمد أشرف في تسجيل الهدف الثالث وادراك التعادل لمصر.

وبهذا التعادل يرفع منتخب مصر رصيده من النقاط لـ ٧ نقاط، بواقع فوزين أمام السعودية والجزائر وتعادل أمام عمان، ويتبقى له ٣ مباريات أمام العراق والإمارات وسوريا.
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