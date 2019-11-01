البنك الدولي: مهتمون بدعم مصر لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية

استقبلت أنيت ديكسون نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف التنمية البشرية وأولويات مصر في هذا الملف.



وخلال اللقاء استعرضت والى، جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه من إلى توفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشرى، كما استعرضت برنامج فرصة للتشغيل الذي تنفذه الوزارة.



كما استعرضت خطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.



وأكدت نائب رئيس البنك الدولى على اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال مشروطيه الصحة والتعليم، مشيرة إلى أهمية التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات الذي من شأنه دفع النمو الذهني والابتكار لدي الأطفال.



وأشارت إلى تجارب أستراليا ونيوزيلندا في التغذية المدرسية والرعاية المنزلية والتوعية للأسر، كما أبدت اهتمامها بعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية للكبار ولذوي الاعاقه وللأطفال في خطر باعتبارهم فئات مهمشة.

