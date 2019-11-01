عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

يواصل محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة الضغط على إدارة ناديه للرحيل إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.









ورحب عبد العاطي بالانضمام لفريق الزمالك في يناير المقبل والرحيل عن فريق وادي دجلة بعدما تلقى اكثر من عرض من جانب الفريق الأبيض.









وكان وادي دجلة قد رفض عروض الزمالك السابقة في الموسم الماضي لعدم الاقتناع بالمقابل المادي المعروض من جانب إدارة الفريق الأبيض.









ويري عبد العاطي أن فرصة الانتقال لنادي كبير بحجم الزمالك لن تتكرر مرة أخري ولذلك يحاول الضغط على وادي دجلة للرحيل في يناير المقبل.









ويسعى مسؤولو الزمالك للتعاقد مع عبد العاطي لتعويض غياب محمود عبد العزيز، المصاب بالرباط الصليبي والذي سيغيب لنهاية الموسم، لكنهم فوجئوا بطلب وادي دجلة الحصول على 50 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب.



