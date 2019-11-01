أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 1/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 1/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أسفرت حملة قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، عن إصابة عشرات الفلسطنيين والمتضامنين الأجانب، باختناق بالغاز المسيل للدموع.

أسفرت حملة قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، عن إصابة عشرات الفلسطنيين والمتضامنين الأجانب، باختناق بالغاز المسيل للدموع.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || تظاهر آلاف من الإسلاميين في إسلام أباد

أخبار عالمية عاجلة اليوم || تظاهر آلاف من الإسلاميين في إسلام أباد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه زعيم جديد، ويعلم هويته بالتحديد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

تجمع آلاف الإسلاميين اليوم الجمعة، في العاصمة إسلام أباد؛ بهدف إجبار رئيس الوزراء عمران خان على التنحي عن منصبه وتقديم استقالته، حيث يقود الاحتجاجات الزعيم الإسلامي مولانا فضل الرحمن، وينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى جمعية علماء الإسلام المتشددة التي يرأسها.