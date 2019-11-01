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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:55 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 1/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || إصابة عشرات الفلسطنيين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أسفرت حملة قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، عن إصابة عشرات الفلسطنيين والمتضامنين الأجانب، باختناق بالغاز المسيل للدموع.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب: لدى "داعش" زعيم جديد ونحن نعرف هويته



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه زعيم جديد، ويعلم هويته بالتحديد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تظاهر آلاف من الإسلاميين في إسلام أباد





أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
تجمع آلاف الإسلاميين اليوم الجمعة، في العاصمة إسلام أباد؛ بهدف إجبار رئيس الوزراء عمران خان على التنحي عن منصبه وتقديم استقالته، حيث يقود الاحتجاجات الزعيم الإسلامي مولانا فضل الرحمن، وينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى جمعية علماء الإسلام المتشددة التي يرأسها.

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