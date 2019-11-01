كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "حياة" مع نجوم الفن

علقت كندة، على الصورة قائلة: "ماعم صدق أنه مرت سنة الحمد لله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها، الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي".



لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور كنده، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب الفنانة إيتن عامر قائلًا: "الله يحميها ويخليها"، وأضافت الفنانة إيمان العاصي: "ما شاء الله كل سنة وهي بخير وطيبة"، وفي السياق ذاته أضافت الفنانة بوسي: "ياحياتي ما شاء الله ربنا يحميها ويحرسها ويخليهالك وعقبال العمر كله في حضنك يارب".



وفي سياق أخر شاركت كندة علوش في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "أشواك"، و"نزار قباني"، و"حكم العدالة"، و"ظل امرأة"، و"أحقاد خفية"، و"سلطانة"، و"بقعة ضوء"، و"خبر عاجل"، و"صراع المال".



كانت أخر أعمال كندة هو فيلم "الاصليين"، الذي ظهرت خلاله كضيفة شرف، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، شارك في بطولته مجموعة من الفنانين من ضمنهم الفنان ماجد الكدواني، منه شلبي، حسام الحسيني، هناء الشوربجي، عباس أبو الحسن، محمد ممدوح، أحد فهمي، هو من تأليف أحمد مراد، إخراج مراون حامد.