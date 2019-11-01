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عاجل| باب خير.. مصر تحصل على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلن عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" في اجتماعه اليوم بجنيف وبالإجماع علي انضمام مصر إلي عضوية الاتحاد ..

وأضاف ابوستيت أن الاتفاقية الدولية "اليوبوف" تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وان انضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة، منها حق مصر في استيراد جميع الأصناف الجديدة من الدول الأعضاء وأيضا تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

كما تسمح بتصدير الأصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.

والجدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية تم إنشائها عام ١٩٦١؛ لحماية الأصناف النباتية من الاستغلال وتضم العديد من الدول. 

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الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مجلس الاتحاد الدولي عز الدين ابوستيت حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة اليوبوف الأصناف النباتية اليوبوف

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