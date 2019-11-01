المركز البريطاني للدراسات: لا يوجد صحفيين وإعلاميين في الجزيرة وإنما إرهابيين (فيديو)

قال أمجد طه، المدير الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات، إن قناة الجزيرة مجرد بوق وارتداد صوتي للنظام القطري الداعم للإرهاب والتطرف الإسلامي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الربيع العربي كان يدعو لإيجاد مكانة في الحكم للتطرف الإسلامي، وإسقاط جميع الانظمة العربية، والجميع كان ضد ثورات الربيع العربي باستثناء "الجزيرة" وقطر التي تقف ضد إرادة الشعوب.



وأضاف "طه"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك ثورة عربية خالصة ضد الفساد والإرهاب والطائفية والتطرف الديني والاسلام السياسي المتطرف في العراق ولبنان، في تجاهل تام للتغطية الإعلامية لها من قبل الجزيرة.



وتابع المدير الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات، أنه لا يوجد صحفيين وإعلاميين في الجزيرة وإنما هم إرهابيين تعلموا مهنة الصحافة، فالمسئولين عن الملف اليمني في الجزيرة، كانوا يكتبون في المنتديات للقاعدة، والمسئولين عن الملف المصري إرهابيين ومطلوبين للعدالة في مصر، مشددًا على أن قناة "الجزيرة" هي مقر استخباراتي ومقر للإرهابيين، ويجب محاسبة ومحاكمة العاملين بها كإرهابيين ومجرمين.

