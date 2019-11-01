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ما هو الهالوين؟ .. قصة مرعبة تحولت إلى عيد عالمي يحتفل به العالم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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الهالوين
الهالوين
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ما هو الهالوين؟، يختلف المعنى الحقيقى لعيد الهالوين أو عيد الهلع في مختلف أنحاء البلاد، وهناك دون كثيرة تحرص على الاحتفال به، وهو يصادف يوم 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.

وتعني كلمة Halloween المنشقة من كلمة Hallow’s Even، "عشية القديسين"، حيث يُفتح بها الأيام الثلاثة للسنة الطقسية للمسيحية الغربية المكرسة لإستذكار الموتى بما فيها القديسون، والشهداء والمرحومين المؤمنين، وهذا هو الاحتفال الأصلي للهالويين.

ما هو الهالوين؟
ويعتبر عيد "الهالوين" أو "عيد الهلع" الأكثر "رعبا" في العام، الذي يُحتفل به في البلدان الغربية وحتى العربية بارتداء الأزياء المخيفة وتوزيع الحلوى على الأطفال.

ويحتفل الملايين حول العالم بارتداء الملابس التنكرية والأقنعة المخيفة، وتزيين المنازل وإعطاء الحلوى للأطفال، كما هي العادة.

ما هو الهالوين؟ .. وكيف كانت بدايته؟
يعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

واعتبرت الحضارة الغيلية في بريطانيا أن نهاية الصيف، هو الوقت الذي يتداخل فيه عالم الأموات بالعالم الحقيقي، مما يدفع الأرواح للخروج ومشاركة بقية البشر حياتها.

وعرف هذا اليوم لاحقا باسم "أمسية كل الأشباح" أو "أول هالو إيف"، وتأتي في اليوم الذي يسبق يوم القديسين، في الأول من نوفمبر.

لكن عيد الهالوين شهد انطلاقته الحقيقية في الولايات المتحدة، عندما أحضر فكرته لأميركا الشمالية، المهاجرون الإيرلنديون، في القرن التاسع عشر.

وتطورت الفكرة عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء "مرعبة" أثناء يوم الهالوين لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.

ووصلت فكرة الاحتفال بالهالوين لكبار السن كذلك في العقود الأخيرة، حتى أصبح يوما يحتفل فيه الأطفال والشبان بنفس الوقت، وبطرق مختلفة.

حمى الهالوين وصلت لدول العالم جميعا، وأصبح يوما يحتفل فيه الناس حول العالم بارتداء أزياء مخيفة أو مضحكة.
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