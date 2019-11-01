ما هو الهالوين؟ .. قصة مرعبة تحولت إلى عيد عالمي يحتفل به العالم

ما هو الهالوين؟، يختلف المعنى الحقيقى لعيد الهالوين أو عيد الهلع في مختلف أنحاء البلاد، وهناك دون كثيرة تحرص على الاحتفال به، وهو يصادف يوم 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.





وتعني كلمة Halloween المنشقة من كلمة Hallow’s Even، "عشية القديسين"، حيث يُفتح بها الأيام الثلاثة للسنة الطقسية للمسيحية الغربية المكرسة لإستذكار الموتى بما فيها القديسون، والشهداء والمرحومين المؤمنين، وهذا هو الاحتفال الأصلي للهالويين.





ما هو الهالوين؟