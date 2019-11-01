البورصة تربح 14.1 مليار جنيه خلال تعاملات أخر أسبوع من أكتوبر





أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي علي إرتفاع المؤشرات بشكل جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 14.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 727.7 مليار جنيه مقابل 713.6 مليار جنيه بالأسبوع السابق له .





ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية هذا الأسبوع





وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة ايجى اكس 30 عند 14558 نقطة، مسجلا انخفاضاً بنحو 2.4%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعاً بنسبة 1.5% مسجلا 539.5 نقطة.





كما سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.7% مغلقا الفترة عند مستوى 2125 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17530 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 1436 نقطة.





17.1 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي





وقفزت قيم التداولات في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي الي 17.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1196 مليون ورقة منفذة على 113 الف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 23.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.2% خلال الأسبوع.





الأجانب يستحوذون علي نسبة 18.5% من إجمالي تعاملات البورصةالمصرية في أسبوع





وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد إستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 74.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الحالي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.5% والعرب على 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي شراء بلغت قيمتها بنحو 31.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات وفقاً للتقرير الأسبوعي ببورصة مصر .





يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.0 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1979 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 520.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



