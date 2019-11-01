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رئيس النصر يهدي جماهيره 18 ألف تذكرة أمام أبها
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:02 م
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أميرة فطيم
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قرر صفوان السويكت رئيس نادي النصر، منح 18 ألف تذكرة لجماهير فريقه الأول لكرة القدم بالنادي 18 ألف تذكرة لحضور مواجهة أبها، المقرر إقامتها مساء غد السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وقال السويكت عبر حسابه الرسمي بموقع الوينات القصيرة "تويتر": "جمهور الشمس.. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم؛ تهديكم الإدارة 18 ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز، كونوا على الموعد كما هي عادتكم".
موعد مباراة النصر وأبها
يستضيف النصر نظيره فريق أبها، مساء يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.
ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
وقال السويكت عبر حسابه الرسمي بموقع الوينات القصيرة "تويتر": "جمهور الشمس.. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم؛ تهديكم الإدارة 18 ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز، كونوا على الموعد كما هي عادتكم".
موعد مباراة النصر وأبها
يستضيف النصر نظيره فريق أبها، مساء يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.
ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
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