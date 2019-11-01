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دولة جديدة تبحث الانضمام إلى"أوبك"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الجمعة إن دولة في الشرق الأوسط، لم يذكر اسمها، دعت بلاده إلى الانضمام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

 

و لكنه قال إن القرار في هذا الشأن لم يُتخذ في هذا الشأن.

 

 وقال الرئيس للصحفيين خارج القصر الرئاسي ”تلقيت دعوة من دولة في الشرق الأوسط للانضمام إلى أوبك. تحدثت بإيجاز مع وزير التعدين والطاقة. قال: سيادة الرئيس، هناك مزايا وعيوب، لا يمكننا اتخاذ القرار بين عشية وضحاها“.

 

 

منظمة اوبك :

وتأسست منظنة اوبك في 1960 وتضم أكبر الدول المنتجه لللنفط حول العالم على رئسهم السعودية و الجزائر، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة نحو 12 عضو .

 وتحتل البرازيل  المركز 25 في قائمة الدول الأكثر انتاجًا للنفط  في عام 2018 بمعدل 715.4 مليون برميل يوميا.

أجدد الدول التى طلبت   الأنضمام إلى اوبك:

 وكان  وزير نفط غينيا الاستوائية   أعلن  أن الكونغو وتشاد وماليزيا تقدمت بطلبات الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،..

وقال غابرييل مبيغا أوبيانغو ليما، في عام 2018: " إن هناك دول واعدة مثل الكونغو وتشاد وماليزيا، أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المنظمة".

وأضاف أن الأعضاء الجدد في المنظمة سوف يساعدون المجتمع الدولي على "رؤية وجه جديد لـ"أوبك".

وأشار إلى أن "البلدان الآسيوية بما فيها إندونيسيا، خرجوا في البداية من "أوبك" ليصبحوا مراقبين، والآن يريدون العودة، فيما أرسلت الدول الثلاث تشاد، وكونغو، وماليزيا طلبات الالتحاق بالمنظمة، ونحن ننظر بها 

 

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