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كلوب يُفجرها: ليفربول سيلعب بفريقين!

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:53 م
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كلوب
كلوب
وكالات
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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يواجه أزمة طاحنة قبل مواجهة أستون فيلا في دور الثمانية لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وكشف كلوب، اليوم الجمعة، أن مناقشات تجرى حول الموعد المناسب لخوض المباراة المقررة أمام أستون فيلا ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ويشارك ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر خلال نفس الأسبوع الذي تقام فيه منافسات دور الثمانية من كأس الرابطة.



ولدى سؤال كلوب عن التطورات بشأن هذا الأمر، بما في ذلك اقتراح أن يدفع ليفربول بفريقين من لاعبيه في كلا المنافستين المقررتين بالأسبوع نفسه، رد قائلاً "لا أعرف متى ستكون المواجهة أمام أستون فيلا".



وأضاف في تصريحات نشرها نادي ليفربول بموقعه على الإنترنت "ناقشنا الأمر بالفعل، فلابد من ذلك لأنه لم يتبق وقت طويل لاتخاذ القرار، ولم يتخذ القرار النهائي حتى الآن".
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كلوب أستون فيلا

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