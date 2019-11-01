فالفيردي يكشف مفاجأة في صفقة نيمار وبرشلونة

اكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على أن مواجهة ليفانتي يوم غد السبت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري ستكون صعبة للغاية.









وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي اليوم: نريد الإستمرار بالصدارة ، صحيح أننا لم نقم ببداية جيدة لم نكن محظوظين لكن الان إستعدنا الصدراة ، الطريق مازال طويل جدا ليفانتي فريق يضغط بشكل قوي جدا ويملك لاعبين سريعين جدا بالمرتدين ومهاجمين يملكون قدرة التخليص بشكل قاتل.









واضاف: ليفانتي فريق يضغط بشكل قوي جدا ويملك لاعبين سريعين جدا بالمرتدين ومهاجمين يملكون قدرة التخليص بشكل قاتل نريد الإستمرار بالصدارة ، صحيح أننا لم نقم ببداية جيدة لم نكن محظوظين لكن الان إستعدنا الصدراة ، الطريق مازال طويل جدا.







