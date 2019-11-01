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مقتل متظاهر خلال احتجاجات بغداد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:35 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أسفرت الاحتجاجات في العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل متظاهر في بغداد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويشهد يوم الجمعة أكبر حشد من المتظاهرين حتى الآن، مع خروج الكثيرين إلى الشوارع بعد أداء صلاة الجمعة.
وقالت مصادر في الشرطة والمستشفيات، إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا خلال الليل وصباح الجمعة وبحلول الظهيرة خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية.

وكان المئات يتحركون في مسيرة إلى الساحة من الشوارع الجانبية، منددين بالنخب التي يتهمونها بالفساد ويقولون إنها تأتمر بأمر القوى الأجنبية ويحملونها المسؤولية عن تردي أوضاع المعيشة.


تصاعدت الاحتجاجات في العراق، الجمعة، مع دخولها شهرها الثاني، لتطال هذه المرة منشآت نفطية بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الإيرانية.

 

وأغلق المتظاهرين العراقيين ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وسط دعوات للمحتجين بالتظاهر في جميع أنحاء العراق.

 

وفي محافظة ميسان، شرقي العراق على الحدود مع إيران، قطع محتجون الطريق المؤدي إلى حقل بازركان النفطي، لتدخل المنشآت الحيوية لأول مرة على خط الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وتزامن هذا التطور مع إطلاق ناشطين عراقيين حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، التي تغرق السوق العراقية.

 

وطالب القائمون على هذه الحملة المواطنين العراقيين، بعدم شراء أي سلعة إيرانية، مؤكدين أن "إيران تعيش بفضل الاقتصاد العراقي".

 

وقال بعض الناشطين القائمين على حملة المقاطعة إن "إيران كانت سببا في دمار العراق، وإن على الشعب العراقي استعادة وطنه من خلال مقاطعة المنتجات الإيرانية".

 

وكان المئات يتحركون في مسيرة إلى الساحة من الشوارع الجانبية، منددين بالنخب التي يتهمونها بالفساد ويقولون إنها تأتمر بأمر القوى الأجنبية ويحملونها المسؤولية عن تردي أوضاع المعيشة.

 

وقالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع "لم تعرف من قبل" من طراز عسكري أقوى عشرة أمثال من القنابل العادية.

 

وفي بغداد، أقام المتظاهرون نقاط تفتيش في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير ومحيطها، لإعادة توجيه حركة المرور.

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الكلمات المفتاحية

مقتل متظاهر بغداد الليوم الجمعه أحتجاجات العراق

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