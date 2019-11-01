Advertisements
Advertisements
Advertisements

المنتخب الأوليمبي يبعد الجماهير عن اللاعبين في فندق الإقامة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يحرص الجهاز الإدارى والفني للمنتخب الأولمبي علي توفير عوامل الراحة للاعبين خلال المعسكر المقام حاليا في العين السخنة إستعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.


وقام مسئولو فندق الإقامة الخاص بمنتخب مصر الأوليمبي بالعين السخنة بمنع تواجد نزلاء وإلغاء الحجوزات خلال الأيام الحالية من أجل فرض مزيد من التركيز لصالح اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا 2019.


وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :


حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهرـ رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان


ويقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب الأوليمبي شوقي غريب بطولة إفريقيا المنتخب الأوليمبي

أخبار تهمك

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يفجر 3 مفاجآت عن هازارد وجونيور وجاريث بيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

بيان هام من "السكة الحديد" للمسافرين

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 20 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي.. ويثني على دعم الاتحاد المصري

مهاجم المنتخب الأولمبي: واثقون من التأهل لأولمبياد طوكيو

الأوليمبي يبدأ المرحلة الثانية من استعدادات أمم إفريقيا تحت 23 عام

عاجل - الإعلان عن قائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عام

المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

سر استبعاد محمد صادق من قائمة المنتخب الأولمبي قبل كأس الأمم الإفريقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:19 م

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

01:37 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status