المنتخب الأوليمبي يبعد الجماهير عن اللاعبين في فندق الإقامة

يحرص الجهاز الإدارى والفني للمنتخب الأولمبي علي توفير عوامل الراحة للاعبين خلال المعسكر المقام حاليا في العين السخنة إستعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.









وقام مسئولو فندق الإقامة الخاص بمنتخب مصر الأوليمبي بالعين السخنة بمنع تواجد نزلاء وإلغاء الحجوزات خلال الأيام الحالية من أجل فرض مزيد من التركيز لصالح اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا 2019.









وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :









حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي





خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي





خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهرـ رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور ، عبدالرحمن مجدي





خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان









ويقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.



