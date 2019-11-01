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جيف جولدبلوم يؤكد بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "جراسيك ورلد"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:43 م
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جراسيك ورلد
جراسيك ورلد
فريده احمد
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أكد النجم العالمي جيف جولدبلوم، بدء تصوير الجزء الجديد من "جراسيك ورلد"، في الصيف المقبل.

وفقآً لصحيفة "ديلي ميل"، أن جيف جولدبلوم تحدِث مع كريس ايفانز في إذاعه “virgin” يوم الجمعة: أعتقد أن أفلام الديناصورات تصنف من أفلام الرعب، سنقوم بتصوير واحد آخر من هذه الأفلام الصيف المقبل.

ومن المقرر أن المخرج كولين تريفورو هو من سيكتب ويخرج الجزء الجديد من جراسيك ورلد ويرى أن الثلاثية الجديدة من جراسيك ورلد تعتبر استمرار للفلم الأصلي "جراسيك بارك". 

وصرح المخرج كولين تريفرور، لمجلة "امباير" أنه أخذ الكثير من الوقت ليرجع شخصية إيلي ومالكلوم وو جرانت للجزء الجديد من جراسيك ورلد وهذه الشخصيات هي التي كانت في السلسلة القديمة "جراسيك بارك" لذا سماها المخرج كولين تريفرور "جراسيك بارك " اللجزء السادس.

وأشار المخرج كويلن تريفرور وصناع الفيلم فكرو كثيرا في كيفية تغير الشخصيات منذ ظهورهم في الجزء الأخير من جراسيك بارك في ٢٠٠١، وقال المخرج إن معظم أحداث الفيلم ستتحدث عن هؤلاء الشخصيات القديمة وما يفعلونه في العالم الجديد وكيف يشعرون أنهم جزء من تاريخه.
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