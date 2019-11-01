أول تعليق من "السومة" عقب الفوز أمام الاتحاد







تحدث السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد، مساء أمس الخميس والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.



وافتتح عبد الفتاح عسيري أهداف اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 13، وأحرز عمر السومة الهدف الثاني عند الدقيقة 37، بينما سجل زياد الصحفي هدف تقليص الفارق للاتحاد عند الدقيقة 71.



وقال السومة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحمدلله و الشكر فوز مهم وثلاث نقاط أهم، ألف مبروك لجماهيرنا و القادم أفضل بإذن الله".



ويتساوي السومة مع جوميز ورومارينيو، برصيد 6 أهداف، ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، خلفا للنجم البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، الذي يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين ، برصيد 7 أهداف

رومارينيو



ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

