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هاني شاكر يكشف لـ"الفجر الفني" رسالته الخاصة لعمرو دياب بعد حفل زفاف نجله

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:40 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
يارا أحمد
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كشف النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية عن رسالة خاصة حرص علي إرسالها للهضبة عمرو دياب، بعد يوم من إحياء عمرو دياب حفل زفاف نجله شريف هاني شاكر.

وأكد الفنان هاني شاكر خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه حرص علي إرسال رسالة شكر لـ"الهضية" عمرو دياب علي حضوره واحياء حفل الزفاف، وذلك بعد يوم من حفل الزفاف، وأشار هاني أن الراسالة تضمنت تمنياته لعمرو بالتوفيق والنجاح الدائم.

وأضاف هاني شاكر أنه كان سعيد بحفل الزفاف، وطاقة الحب التي امتلأت الأرجاء لأصدقائه في الوسط الفني، وتمنى حياة سعيدة لشريف نجله وزوجته نوران، واثنى على شخصية زوجة نجله وتمني لها السعادة.

الهضبة يشعل حفل الزفاف

أحيا "الميجا ستار" عمرو دياب دياب الحفل، وشارك العروسين وأصدقائهما وصلات الغناء والرقص المتتالية طوال فقرته، وقد تخلل هذه الفقرات كلمة تهنئة للعروسين وللفنان الكبير هاني شاكر وكل المدعوين.

تبادل "الهضبة" عمرو دياب الغناء مع العروسين تارة، ومع والد العريس هاني شاكر تارة، بالإضافة إلى هتافات وتصفيق المدعوين الذين اصطفوا أما خشبة المسرح لمشاركته الغناء خلال الحفل.

فقرات حفل الزفاف

شارك في إحياء الحفل بعض الفرق الاستعراضية العالمية، والفنان الشعبي محمود الليثي، وتميزت أجواء بالفخامة والرقي والتنظيم المبهر لتامر عبد المنعم "wedding house"، حيث يعد أضخم حفلات الزفاف لعام 2019 من الحضور والديكورات وتجهيزات الإضاءة والصوت والـ fire works التي أضفت المزيد من الإثارة.

أبرز حضور حفل الزفاف

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف، أبرزهم الفنان حسين فهمي، وحرمه، وسمير غانم، وليلى علوي، ونبيلة عبيد، والهام شاهين، ودينا الشربيني، ولطيفة، ونادية الجندي، وداليا البحيري وزوجها، والموسيقار هاني مهنى وحرمه، والمطرب أركان فؤاد وحرمه نادية مصطفى.
كما حضر الحفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وحرمه  الفنانة روجينا، ورجاء الجداوي، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وشريف منير وحرمه، والمنتج محمد فوزي وحرمه، وفاء عامر، وخالد زكي وحرمه، ومدير التصوير محمد عز العرب وحرمه، وأيتن عامر، والمنتج جمال العدل وحرمه.

وحضر من الأردن الفنان عنان عوض منتج فيلم "تصبح على خير"، لتامر حسني، وشيري عادل، وريهام عبد الغفور، ولبلبة، ونرمين الفقي، المنتج زكي عبد الحميد وتامر عبد المنعم منظم الحفل، بالاضافة الى الاعلاميات مريم أمين ،سهير شلبي ،سهير جودة ،بوسي شلبي ،ريهام السهلي ،سمر يسري ،نهال عهدي.
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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر فن عمرو دياب الفجر الفني

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