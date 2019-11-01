آخرهم "طيبة 1".. منتجات مصرية 100% لدعم الاقتصاد المصري

"صنع في مصر" شعار أطلقته مصر منذ ما يقرب من عامين، من أجل تشجيع المنتجات المصرية محلية الصنع، في خطوة جديدة لتنمية الأقتصاد المصري، ووضعها على خريطة الريادة الصناعية مصر أخرى.





قمر صناعي

وفي خطوة جديدة من أجل تشجيع المنتجات محلية الصنع، تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات (طيبة -1)، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وقد تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى " تاليس إلينيا سبيس – إيرباص " الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار.





ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030" للنهوض بالوطن فى شتى المجالات،





ويجري حالياً الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.





هاتف سيكو

وقد سبق ذلك، إطلاق مصر لهاتف "سيكو"، ففي عام 2018، أعلنت الشركة المصرية لصناعات السليكون #سيكو_مصر، إطلاق أول هاتف يحمل شعار "صنع في مصر".





وقال رئيس الشركة، محمد سالم، إن الهاتف الذي أطلقته الشركة يجمع بين التكنولوجيات الحديثة والمتقدمة والسعر التنافسي، مشيراً إلى أنه منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه سيكو تصنيع التلفون المحمول وهي تراهن على المستهلك المصري الذي يسعى دائما للوقوف خلف منتج بلاده الوطني الذي يتمتع بجودة ومواصفات تضاهي مثيلاتها المستوردة من خلال باقة من الهواتف المحمولة والتي تناسب كل شرائح المجتمع وتبدأ أسعارها من 200 جنيه وصولاً إلى 4200 جنيه.





ويعتبر التليفون أرخص جهاز يعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع في مصر أما أغلي جهاز سيحمل اسم nile x بمواصفات ٤ جيجا بايت للرامات، وكاميرا ١٣ ميجا بيكسل واحدث تكنولوجيا الشاشات.





أول شاحن للسيارات الكهربائية

"شواحن اللسيارات الكهربائية" أيضاً ضمنقائمة منتجات مصر محلية الصنع، ففي العام الماضي، أعلنت إحدى شركات السيارات بالقطاع الخاص، عن تصنيع أول شاحن للسيارات الكهربائية في مصر، بمدينة برج العرب، وذلك استجابة للحكومة التي وجهت باستخدام الطاقة النظيفة والسيارات الصديقة للبيئة.





وقال المهندس حسين حلمي، العضو المنتدب، إن الشركة قدمت أول شاحن صناعة مصرية بنسبة تصنيع محلي 70%، لافتًا إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية، وتحسين البيئة بتقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري، وترشيد دعم المحروقات وتقليل آثاره السلبية علي المواطنين وعلى الاقتصاد، واستعادة الريادة في صناعة السيارات في المنطقة العربية والأفريقية.





أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء

كما نجحت الهيئة العربية للتصنيع في تصنيع أول سيارة محلية تعمل بالكهرباء وذلك في مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، وقد لجأت الهيئة إلى تصنيع السيارة «e-car» بعد أن لاحظت مؤخرا زيادة الطلب على السيارات ذات المحرك الكهربائي، وذلك توفيرا للعملة الصعبة وللحد من الاستيراد، وتتمتع السيارة بكفاءة وجودة عالية.





وأعلن اللواء هشام فؤاد الجوهري، مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، عن السيارة الجديدة باعتبارها أحدث ابتكارات الهيئة العربية للتصنيع.



