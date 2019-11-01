محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة والد رئيس جامعة بورسعيد

قدم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم واجب العزاء في وفاة الحاج محمد شاهين والد الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد في مسقط رأسه بقرية ديرب بقطارس التابعة لمركز أجا.



وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس جامعة بورسعيد وللاسرة الكريمة،ودعا شاروبيم أن يغفر الله للفقيد وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



وفي طريق عودة محافظ الدقهلية تبين وجود عزاء الحاج عبد اللطيف شعبان أحد أبناء قرية كفر ديرب بقطارس فأوقف سيارته وتوجه للسرادق وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزقه الدرجات العلى ويلهم اهله الصبر والسلوان.