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أوراوا الياباني يسقط قبل مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:25 م
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أوراوا ريد
أوراوا ريد
أميرة فطيم
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تلقى فريق أوراوا رد ديموندز هزيمه أمام فريق كاشيما أنتلرز، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى الياباني.

ويستعد الهلال لاستضافة فريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتجمد أوراوا عند النقطة 37 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الياباني.

وقرر المدير الفتي لأوراوا، إراحة 4 لاعبين أساسيين في مواجهة كاشيما وهم؛ المهاجم كوروكي، والجناح ناغاساوا، وقلب الدفاع سوزوكي، والمحور آبي.


ودفع الجهاز الفني لأوراوا، بالحارس البديل فوكوشيما، لتجهيزه قبل مواجهة الهلال، بعد إيقاف شوساكو حارسه الأساسي بسبب تراكم البطاقات.


وتألق فوكوشيما رفقة الفريق أمام كاشيما، حيث تصدى لـ5 تسديدات خطيرة، وحصل على تقييم إجمالي 7.2 أمام كاشيما أنتلرز.

يذكر أن الهلال قد سقط في فخ التعادل أمام الفتح، بثلاثة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.
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الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال اسيا الهلال الدوري الياباني

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