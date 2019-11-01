Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم شراء وأكل حلوى المولد في ذكرى المولد النبوي الشريف

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:25 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالا يقول "ما حكم شراء وأكل حلوى المولد في ذكرى المولد النبوي الشريف؟".

وقال مركز الفتوى، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": إنّ بدرَ التتمةِ وسيدَ الختامِ نبينَّا محمدًا عليه الصلاة والسلام هو الذي أتم الله به النعمة، وقوَّم به الملة، وهدى به العرب والعجم، وحلت به أكابرُ النعم، واندفعت به شرور النقم، فهل ينكر عاقلٌ ذو لُبٍّ جوازَ الفرح بمولدِه وطلعته المُنيرةِ علي الأرض، فمولدُه يومٌ من أيام الله عز وجلَّ كما كانت لبني إسرائيل أيامٌ نجَّاهم اللهُ تعالى فيها من ظلمِ فرعونَ واستكبارِه، وأمر نبيَّ الله موسي عليه السلام أن يذكِّرهم بها فقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَي بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم:5]،  كذلك من أيام الله تعالى على أهل الأرض مولدُ النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفع الله به عن أهل الأرض ظلماتِ الغيِّ والبغيِ والضلالة.

وأضاف: قد سنَّ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنفسه جنسَ الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف؛ فقد صحَّ أنه كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم وإذا ثبت ذلك وعُلم فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمرَّ مولدُه من غير البهجة والسرور والفرح به صلى الله عليه وسلم، وإعلانِ ذلك، واتخاذِ ذلك عُنوانًا وشعارًا.

وأوضح:تعارف الناسُ واعتادوا على أكل وشراء أنواعٍ من الحَلوى التي تنسب إلي يوم مولدِهِ ابتهاجًا وفرحةً ومسرَّةً بذلك، وكلُّ ذلك فضلٌ وخير، فما المانع من ذلك؟ ومن يجرؤ على تقييد ما أحله الله تعالى على خلقه مطلقًا والله تعالى يقول: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ…}[الأعراف: من الآية 32].

وتابع: ما وجه الإنكار على إعلان يوم مولده شعارًا يتذكَّرُ المسلمون فيه سيرته ويراجعون فضائلَه وخلقَه، ويَنْعَمون فيما بينهم بصلة الأرحام وإطعام الطعام التي حثَّ عليها صاحبُ المولِدِ الأنورِ صلى الله عليه وسلَّمَ.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، أنه لا بأس بشراء وأكل حلوى المولِد، والتوسعةُ على الأهل في هذا اليوم من باب الفرح والسرور بمقدِمه صلى الله عليه وسلم للدنيا، وقد أخرج اللهُ تعالى الناسَ به من الظلمات إلى النور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز الأزهر العالمي للفتوى فيسبوك شراء وأكل حلوى المولد ذكرى المولد النبوي الشريف

أخبار تهمك

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 13 ساعة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ ساعتين

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 20 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 17 ساعة

بيان هام من "السكة الحديد" للمسافرين

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يفجر 3 مفاجآت عن هازارد وجونيور وجاريث بيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019 في مصر

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

"كل دولة وليها طريقة".. طقوس ومظاهر الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف (صور)

موعد إجازة المولد النبوي الشريف (1441 - 2019).. وحكم الاحتفال به

"الإفتاء": من يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى بدعة يقع في جريمتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:19 م

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

01:37 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status