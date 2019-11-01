سعر الدولار يرتفع في منتصف التعاملات اليوم الجمعة





ارتفع سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم الجمعة، بدعم من إعلان تقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر قوة سوق العمل بالإضافة إلي نمو أجور العاملين.









ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي "أي.إس.إم"، إلى جانب بيانات الإنفاق على البناء.





وصعد سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.1134 دولار، كما ارتفع بشكل طفيف أمام الين 0.08 بالمائة ليصعد إلى 108.12 ين.





واستقر سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2945 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلة 0.9888 فرنك.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 97.435.



