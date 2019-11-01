جامعات مصر تتعادل مع عمان في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات

تعادل المنتخب الوطني المصري للجامعات أمام نظيره العماني بنتيجة ٣٣، في الجولة الثالثة ببطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في أبو ظبي.



وعانى المنتخب الوطني هجوميا طوال الشوط الأول، حيث فشل للمرة الأولى خلال الثلاث مباريات التي لعبها من التسجيل فيه، وبدأ منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني عن طريق ادهم احمد عبد الله، وأضاف في الدقيقة ١٢ محمد خالد محمد الهدف الثاني للمنتخب الوطني وبعدها بدقيقتين سجل محمد أشرف الهدف الثالث.



وبهذا التعادل يرفع منتخب مصر رصيده من النقاط لـ ٧ نقاط، بواقع فوزين أمام السعودية والجزائر وتعادل أمام عمان، ويتبقى له ٣ مباريات أمام العراق والإمارات وسوريا.