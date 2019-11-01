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البورصة الأمريكية تتعافي في المستهل.. و"ستاندر أند بورز" يواصل تحقيق الأرقام القياسية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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تعافت البورصة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع وأول تعاملات شهر نوفمبر اليوم الجمعة، لتصعد المؤشرات بدعم من تقرير الوظائف الأمريكية الذى أظهر قوة سوق العمل خلال الشهر الماضي.

وارتفع سهم "إكسون موبيل" الأفضل 1.5 بالمائة على خلفية نتائج الأعمال الفصلية، وكان قطاعي الصناعة والمالية الأفضل أداءً .

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 0.5 بالمائة أو ما يعادل 149 نقطة ليسجل 27195.4 نقطة.

وواصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تحقيق الأرقام القياسية بعد أن صعد بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 3053.7 نقطة .

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 8329.03 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

واستقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.355.
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الكلمات المفتاحية

نتائج الأعمال الفصلية ستاندر أند بورز البورصة الأمريكية أكسون موبيل

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