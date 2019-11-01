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حارس كوكاكولا: مباراة النجوم لها حسابات خاصة وقادرون على حسمها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:09 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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أكد محمد على "ميلا" حارس مرمى فريق كوكاكولا، أن المباراة المقبلة، امام فريق النجوم، لها حسابات خاصة، لموقف الفريقين في جدول الترتيب، بجانب كونها لقاء ديربي.

وأشاد ميلا بجهود زملاؤه بالفريق، خلال أول مبارتان، مؤكداً على أهمية تحقيق المكسب في اللقاء المقبل، والوصول إلى النقطة السادسة.

وأضاف خلال تصريحاته لـ"الفجر"، أن المهندس مجدي اسماعيل رئيس النادي، يتحدث مع الفريق بإستمرار حول هذه المباراة وعن أهميتها لهم، لذا يطالبوا بضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وإختتم حديثه، أن لاعبي الفريق قادرين على تحقيق الفوز وحصاد الثلاث نقاط، لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب .

ويخوض فريق كوكاكولا مواجهة صعبة أمام فريق نجوم المستقبل، في الثلاثاء المقبل، الساعة الثالثة عصراً، على ستاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري بالقسم الثاني.


ويحتل فريق كوكاكولا المركز السادس برصيد 3 نقاط في جدول الترتيب، فيما يأتي فريق النجوم في المركز السابع برصيد نقطتين.


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الكلمات المفتاحية

فريق كوكاكولا حارس كوكاكولا

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