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سبب عدم إجراء كلوب أي تغيرات على مستوى التشكيل الأساسي لليفربول

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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كلوب
كلوب
عبد الرحمن السيد
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يعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، على عدد محدد من قوام الفريق، في التشكيل الأساسي للفريق، مع عدم إجراء أي تغييرات ملحوظة خلال توالي المبارايات.

وأوضحت صحيفة التايمز البريطانية، أن يورجن كلوب يستعين بأحدث الأبحاث الرياضية الخاصة بإصابات الملاعب، بجانب طلبه زيادة أفراد الجهاز الطبي في ليفربول، من أجل زيادة المستويات البدنية الخاصة بنجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن مشاركة المصري محمد صلاح ضد توتنهام سبت اندهاش الكثير من متابعى وعشاق ليفربول، على الرغم من غياب اللاعب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق قبل المباراة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل أمام ليستر سيتي

وأضافت أن محمد صلاح قد غاب عن 3 مباريات فقط بداعي الإصابة، تحت قيادة الألماني كلوب، في حين غاب زميله السنغالي مباراتين فقط لنفس السبب، وتغيب الهولندي فيرجيل فان دايك عن مباراة وحيدة منذ قدومه إلى قلعة أنفيلد.

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره استون فيلا، في المباراة المقرر لها غدًا السبت، في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.
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