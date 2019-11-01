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صدمة في ليفربول.. نجوم الريدز خارج ترشيحات أفضل لاعب في أكتوبر بالدوي الإنجليزي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:20 م
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ليفربول
ليفربول
عبد الرحمن السيد
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أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الجمعة ، عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، بالدوري الإنجليزي .

وجائت قائمة المرشحين كالتالي :-

إلكاي جندوجان نجم وسط مانشستر سيتي، الذي أظهر براعته في دقة التمرير التي وصلت إلى نسبة 94% خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى جاك جريليش نجم وسط فريق استون فيلا الذي استطاع أن يسجل هدفين ويصنع أخر.

فيما جاء دين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد، بعدما حافظ على نظافة شباكة في مباراتين ومنع فريقه من السقوط في فخ الخسارة خلال شهر أكتوبر .

بالإضافة إلى البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي الذي استطاع تسجيل هدف وصناعة 2 أخرين، والهداف الإنجليزي جيمي فاردي الذي سجل 4 أهداف دفعة كان من بينهم ثلاثية في شباك ساوثهامبتون، ليعتلي صدارة قائمة هدافين البريميرليج .

وبالتالي، خرج جميع نجوم ليفربول من قائمة الترشيحات للفوز بالجائزة، بالرغم من الفوز على توتنهام وأرسنال خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره استون فيلا، في المباراة المقرر لها غدًا السبت، في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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