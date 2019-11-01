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"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أٍسما شريف منير على متابعيها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:19 م
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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 نشرت خبيرة التجيمل منشور تطالب فيه بنصيحة لشيخ جيد لسماعه وقام أحد المتابعين بالرد ونصحها بسماع الشيخ الشعراوي 

 فقامت "أٍسما" بالرد عليه قائلة: "طول عمري بسمعه مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة حاجة ولما كبرت شوفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف".

وهاجمها الكثيرين من المتابعين لتضطر لحذف المنشور.



وكانت نشرت "أسما":" صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجه، بقالي كتير معنديش ثقه في اغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متششدين اوي يا خلطين الدين بالسياسة.

وجدير بالذكر أن أسما شريف منير، هي خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.


وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للإعلامية أسما شريف منير مع زوجها الفنان محمود حجازي وهي في حمام السباحة.


ولاقت الصور حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيها أسما شريف منير ترتدي مايوه السباحة برفقة زوجها.



وقد تزوجت أسما شريف منير من الفنان محمود حجازي في عام (2018) بعد قصة حب جمعتهما وانتهت في القفص الذهبي، ودائما ما يحرص حجازي على مشاركة زوجته الصوره الرومانسية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
الشيخ الشعراوي متطرف... هكذا ردت أٍسما شريف منير على متابعيها
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