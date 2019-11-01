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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إيران

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:02 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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ذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الجمعة، أن زلزال بلغ قوته 4.5 درجة علي مقياس ريختر، ضرب مدينة الحسينية التابعة لمحافظة خوزستان، ذات الغالبية العربية، جنوب إيران.

ولفتت وكالة الأنباء، إلي أن الحسينية بخوزستان تعرضت بعد ذلك لثلاث هزات ارتدادية بدرجات مختلفة، بعدما تعرضت في الساعة العاشرة و28 دقيقة من صباح اليوم، إلى هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر

وأوضحت أن ”هذه الهزة الأرضية شعرت بها مدن مختلفة، منها انديمشك ودزفول والشوش؛ بسبب قوتها“، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي نفس سياق، قال كيامرث حاجي زاده المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان، إن فرق الإغاثة والعمليات في المقاطعة، استمرت في حالة استنفار في ثلاث مدن تابعة لمحافظة خوزستان، وهي: ”انديمشك ودزفول وكذلك الشوش“؛ تحسبًا لهزات ارتدادية قوية.

وتعد محافظة خوزستان، إحدى محافظات إيران الأحدی والثلاثين ومركزها مدينة الأحواز، حيث تضم مدناً رئيسية أخرى مثل عبادان والخفاجية ودزفول ومسجد سليمان، بهبهان والحويزة والمحمرة، ويبلغ إجمالي عدد سكان خوزستان حوالي 4,274,979 حسب إحصاء رسمي عام 2006 م.

وتنقسم محافظة خوزستان إلى قسمين، الأول يتكون من مناطق سهليّة، والقسم الثاني يضم المناطق الجبلية، أما الجهة الغربية من المحافظة فهي أراضي الزراعية خصبة، إذ أنّ المصدر المائي لها هو نهر قارون، والذي يُعد أكبر الأنهار في دولة إيران، ويصل طوله إلى ما يقارب 850 كم مربع ويمتد إلى الخليج الفارسي عبر هذه المنطقة، ونهر الكرخة، ونهر جراحي حيث تتدفق هذه الأنهار على كل المنطقة، الأمر الذي ساعد في خصوبة الأرض فيها.

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