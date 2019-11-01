أستاذة علم نفس منتقدة الاحتفال بالهالوين: "بكرة نقلد زواج المثليين" (فيديو)

قالت الدكتورة رحاب العوضي، استاذ علم النفس السلوكي، إن الاحتفال بالهالوين "عيد الهلع" تقليد سلبي يعلم الأطفال منذ الصغر كيف يمكنه بث الرعب في نفوس الآخرين، وهذا نوع من أنواع العدوان، وهذا يعتبر تقليد أعمى للغرب، متسائلة: "هما الغرب قلدنا في الاحتفال بعيد الفلاح، ولا احتفلوا بيوم الشهيد وعلموا الأطفال أننا عايشين بفضل الشهيد".





وأضافت "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أننا حال أردنا أن نقتدي بالغرب فعلينا أن نقتدي بما هو مفيد، معقبًا: "إحنا بقينا أمه مقلدة، النهاردة بنقلد الهالوين، بكرة نقلد زواج المثليين"، مستنكرة انتقاد البعض للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مع السماح بالاحتفال بعيد الهالوين.



