شهد ملعب سان سيرو فوز فريق ميلان ضد سبال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإيطالي .

بيولي يحقق فوزه الأول مع ميلان ضد سبال





تمكن الجناح الإسباني سوسو من تحقيق الانتصار لصالح فريقه ميلان ضد سبال، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويعد فوز ميلان ضد سبال هو الأول للروسونيري تحت قيادة ستيفان بيولي المدير الفني الجديد للفريق، خلفًا لماركو جيامباولو الذي تمت إقالته خلال الشهر الماضي .

واستهل بيولي مشواره مع ميلان الإيطالى بتعادل ضد ليتشي 2-2 بالجولة الثامنة من البطولة، قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى له مع الفريق أمام روما 1-2 بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، قبل أن ينحاز الفوز له مع ميلان ضد سبال بهدف نظيف، في الجولة العاشرة من الكالتشيو .

وعقب مباراة ميلان ضد سبال، ينتظر الروسونيري الإيطالي أسبوعًا ناريًا خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر، حيث سيواجه نظيره لاتسيو في المباراة المقرر لها 3 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الكالتشيو، قبل أن يحل ضيفًا على العملاق الإيطالي يوفنتوس في المباراة المقرر لها 10 نوفمبر المقبل، في قمة منافسات الجولة الثانية عشر من الكالتشيو .

وبفوز ميلان ضد سبال، ارتفع رصيد كتيبة بيولي إلى النقطة 13 في المركز العاشر بجدول ترتيب الكالتشيو، فيما تجمد رصيد سبال عند النقطة 7 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب البطولة