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أسما شريف منير معنديش ثقه في أغلب الشيوخ ومتششدين أوي (صورة)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:03 م
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اسما شريف منير مع الشعراوي
اسما شريف منير مع الشعراوي
رانيا ماهر
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نشرت خبيرة التجميل والمذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور تطلب المساعدها من متابعيها ليرشحوا لها شيخ يكون معلوماته غير مغلوطة لأنها على حد قولها ليس لديها ثقه في أغلب الشيوخ.

وكتبت "أسما":" صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متششدين أوي يا خلطين الدين بالسياسة."

وتابعت:"نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟."




جدير بالذكر أن أسما شريف منير، هي خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.



كما أنضمت أسما لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا برنامج أنا وبنتي الذى حقق نجاحًا كبيرًا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".
جدير بالذكر أن أسما شريف منير قد تزوجت من الفنان محمود حجازي في عام ٢٠١٨ بعد قصه حب جمعتهما انتهت بالزواج.
أسما شريف منير معنديش ثقه في أغلب الشيوخ ومتششدين أوي (صورة)
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