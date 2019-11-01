عروض البلاك فرايدي ٢٠١٩.. وخصومات كبيرة على أشهر الماركات

عروض البلاك فرايداي ٢٠١٩





استعدت المولات والمحلات الكبري والمنصات الإلكترونية لتقديم عروض البلاك فرايدي 2019، أو الجمعة البيضاء والذي يأتي في أخر جمعة من شهر نوفمبر لتقديم أقوي الخصومات على الماركات العالمية، ومع وجود رواج للسلع أصبح البعض من المنصات الإلكترونية يعلن عن تقديم العروض الخاصة فى كل الجمع من شهر نوفمبر، لتصبح كل جمعة فى شهر نوفمبر "بلاك فرايدي 2019" ونستعرض فيما يلي بعض من هذة العروض التي ينتظرها الكثيرون بعد أن أجلوا قرار الشراء لحين قدوم أقوي العروض في البلاك فرايدي 2019.





وأصبح هناك أكثر من يوم لـ " عروض البلاك فرايداي 2019" تختلف من مكان إلى أخر ومن منصة إلكترونية إلي أخري





أشهر ماركات الأزياء في عروض البلاك فرايداي 2019





أعلنت مجموعة من الماركات العالمية على تقديم خصومات خلال البلاك فرايداي 2019 ومن ضمنهم محلات ملابس أندورا التى تستعد لتقديم خصومات تصل إلي 60 % ومحلات ماكس للملابس بخصومات تصل إلي 70% ، ومحلات ديفاكتو للملابس بخصومات تصل لـ 70 %، وأحذية أكتف بتخفيض الأسعار بنحو مئة جنيه، وأحذية فيلا بخصومات تصل إلي 400 جنيه.



عروض البلاك فرايدي 2019 على الأجهزة الكهربائية تستعد مجموعة كبيرة من المحلات الكبري والهايبر ماركت عن إعلان عروض البلاك فرايداي 2019 على الأجهزة الكهربائية ولتقديم أفضل خدمة للقارئ نعرض بعض الأسعار المعلنة خلال أيام "البلاك فرايداي 2019"، سخانات باريتو بسعر 975 جنيه بدلا من 1049 جنيهًا، دفاية 3 شمعة فريش بسعر 477 بدلاً من 539 جنيهًا، غسالة أتوماتيك 5 كليو 800 لفة بسعر 3199 جنيهًا بدلاً من 4080 جنيهًا، مكوة بخاة كينوود بسعر 389 جنيهًا بدلاً من 449 جنيهًا، خلاط كينوود 500 وات بسعر 799 جنيهًا بدلاً 899 جنيهًا ، غلاية مياه بسعر 59 جنيه بدلاً من 59 جنيهًا، مكواه فرد الشهر مينتا بسعر 399 جنيهًا بدلاً من 659 جنيه، مضرب بيض كينوود بسعر 499 بدلاً من 559 جنيهًا، محضر طعام 25 وظيفة 650 وات فيليبس بسعر 1299 جنيهًا بدلاً من 1499 جنيهًا، ميركروييف 25 لتر بالجريل فريس بسعر 1799 جنيهًا بدلاً من 2115 جنيه، غسالة فوق اتوماتيك 8 كيلو وايت بوينت بسعر 3499 جنيه بدلاً من 3750 جنيه، كبة تقطيع اللحوم كينوود 500 وات بسعر 749 بدلاً من 799 جنيه.





