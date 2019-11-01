احمد فلوكس يوجه رسالة لوالده بعد شائعة هروبه من خدمة الجيش

احمد فلوكس حديث الجمهور بعد تألقه في فيلم "الممر"





أصبح الفنان احمد فلوكس حديث الجمهور في الفترة الحالية، بعدما نشرت بعض المواقع اخبار حول القبض عليه لتهربه من أداء الخدمة العسكرية، وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الممر"، وإشادة الجمهور بدوره العظيم، حيث جسد شخصية الجندي المصري الصامد، وفيما يلي نستعرض معكم حقيقة ورده على هذه الشائعات.









احمد فلوكس يتصدر جوجل





تصدر احمد فلوكس محرك بحث "جوجل" في مصر، بعد انتشر شائعة هروبه من اداء الخدمة العسكرية، وبعد اختلاط الأمر على الجمهور خرج فلوكس عن صمتة برد ساخر حول هذه الشائهة





احمد فلوكس يوجه رسالة ساخرة لوالده معلقًا على شائعة هروبه من الخدمة العكسرية





وجه احمد فلوكس رسالة ساخرة لوالده ردًا على شائعة هروبه من أداء الخدمة العسكرية، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على الـ "فيس بوك" قائلًا: "خدمه عسكريه وتهرب... طب ازاي...... انا مليش اخوات رجاله... اوعي يا فوكس يكون في وانا معرفش".





أبرز أعمال احمد فلوكس

وتجدر الإشارة إلى أن احمد فلوكس شارك في العديد من الأعمال الفنية الكبيرة والناجحة، ليكن أبرزها مشاركته في فيلم "الممر" الذي جسد شخصية الجندي المصري الصامد، كما شارك في مسلسل "الأب الروحي"، والكثير من الأعمال الفنية الكبيرة والناجحة خلال مشواره في السينما والدراما.





احمد فلوكس من داخل الجيم