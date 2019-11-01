شاهد صور الفنانين في الاحتفال بالهالوين

علا رشدي



شاركت علا رشدي متابعيها على موقع "إنستجرام" بصورة لها برفقة أولادها خلال احتفالهم بالهالوين، وظهرت علا خلال الصورة مرتدية نضارة وقبعة، وابنتها ترتدي تيشرتا وقبعة باللون الأبيض وابنها يرتدي بدلة ملابس سوبر مان باللون الأسود.





رانيا يوسف



نشرت رانيا يوسف صورة على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنتسجرام" صورة جديدة لها برفقة ابنتها، وظهرت رانيا خلال الصورة مرتدية "جيمبسويت" وقناع باللون الأحمر، وظهرت ابنتها مرتدية "جيمسويت" باللون الكحلي، وعلقت رانيا علي قائلة: "عيد هالوين سعيد".





داليا البحيري



نشرت الفنانة داليا البحيري، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام" صورة جديدة برفقة أولادها، وظهرت داليا خلال الصورة مرتدية "تيشرتا" باللون الأسود وبرسوم على وجهها هي وأولادها، وعلقت علي الصورة قائلة: "ليلة هالوين في مدريد".





هايدي كرم



نشرت الفنانة هايدي كرم على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة برفقة ابنها، وظهرت هايدي في الصورة مرتدية "فستانًا" وكان شعرها قصيرا ومنسدلا، وابنها يترتدي "تيشرتا" باللون الأسود ورسوم على وجه، وعلقت هايدي قائلة: "أنا هاخد على الرأس خمسة جنية".





ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة: "في واحدة معرفهاش قابلتني فالكوافير إمبارح قالتلي عارفة انا حلبس ايه فالهالوين حلبس فريدة فرحت أوي".





بيومي فؤاد



نشر الفنان بيومي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له، وظهر خلال الصورة مرتديا قبعة ونضارة وقميصا، وعلق على الصورة قائلًا: "هالوين ايه ياض أنت وهي هنهز".



أحمد خالد صالح



نشر الفنان أحمد خالد، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صورة جديدة له، وعلق أحمد، علي الصورة قائلًا: "هابي هالوين من كواليس الفيل الأزرق".



هبة عبد العزيز



نشرت الفنانة هبة على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة، وظهرت خلال الصورة مرتدية "جاكيت" باللون الاسود وكان شعرها منسدلا.



رحمة حسن



نشرت الفنانة رحمة حسن على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها، وعلقت على الصورة قائلة: "الواحد والأخير هالوين بالنسبة لي لأن كما تري حذفها لاحقًا".





ليلى علوي



نشرت الفنانة ليلى علوي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور لها، وعلقت على الصور"أزياء التنكر والهالوين من وحي السينما المصرية تحبي تلبسي ايه منهم".

يحتفل العالم في ليلة 31 من أكتوبر، من كل عام بعيد "الهالوين" ويحرص المحتفلون على أرتداء ملابس غريبة وإطلالات مخيفة، وشارك العديد من الفنانين في احتفال الهالوين بعدد من الإطلالات المختلفة من خلال مشاركة جمهورهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرم" بصور لهم خلال الاحتفال."الفجر الفني" يرصد لكم أبرز الفنانين اللذين شاركوا في احتفال الهالوين.