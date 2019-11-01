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غرناطة يهدي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:43 م
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برشلونة
برشلونة
عبد الرحمن السيد
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أهداى فريق غرناطة نظيره برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما تعرض لهزيمة مفاجأة من نظيره خيتافي، بثلاثية مقابل هدف، في المبارة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني .

غرناطة يهدي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن غرناطة أهدى برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما سقط ضد خيتافي بثلاثية مقابل هدف، تزامنًا مع سحق البرسا لضيفه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف، ليتراجع غرناطة إلى المركز الثالث .

وأوضحت، أنه بالهزيمة ضد خيتافي، تراجع غرناطة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر برصيد 22 نقطة وريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة، وقبل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع .

وتابعت، أن غرناطة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلال الفترة الأخيرة، بعدما تقرر تأجيل مباراة الكلاسيكو التي تجمع ريال مدريد، إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأنهت، أن خسارة غرناطة ضد خيتافي كانت قاسية على الفريق، حيث سقط من صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، إضافة إلى تعرض للهزيمة الأولى منذ 40 عامًا ضد خيتافي .

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الكلمات المفتاحية

غرناطة رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخيرة اخبار الرياضة

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