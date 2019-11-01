مشرف بمرصد الأزهر: تكاتف العالم ضد خطاب الكراهية يحد من ظاهرة العنف والتطرف

قال الدكتور مصطفى البدرى، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مرصد الأزهر معني برصد خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا في وسائل الإعلام على مستوى العالم، مشددًا على أن خطاب الكراهية يتعارض مع التعايش السلمي والمواطنة التي ينادي بها الأزهر الشريف دائمًا، موضحًا أن هناك جهود حثيثة للأزهر الشريف لمحاربة التطرف والكراهية والتأكيد على مبدأ المواطنة



وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن مؤتمر فيينا الدولي عن "دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية"، والذي تشارك فيه مصر يعتبر حلقة من سلسلة من الجهود التي يبذلها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الاديان والثقافات.



وشدد مشرف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على أن تكاتف العالم ضد خطاب الكراهية يحد من ظاهرة العنف والتطرف الفكري بين الشعوب.

