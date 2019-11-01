تفاصيل لقاء لجنة حوار الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والأرثوذكسية الشرقية

فقد رحب قداسة البابا بهم وتحدث عن أهمية المحبة كدافع لنجاح أي حوار لاهوتي وأننا جميعًا نسعي للوحدة المبنية علي أساس الإيمان.



وأيضا تحدث عن مصر التي زارتها العائلة المقدسة وبارك أرضها والعلاقة الطيبة هي التي تجمع كل الشعب المصري.



وتمنى إقامة طيبة لأعضاء الوفد وحوارًا يحقق الهدف المطلوب منه.



وتحدث نيافة الأنبا أنجيلوس عن تاريخ الحوار بين العائلة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الإنجليكانية خلال السنوات الماضية.



ومن جانبه تحدث الرئيس المشارك The Rt Revd Dr Gregory Cameron

وشكر قداسة البابا علي استقباله كما قدم لقداسته كتيبات عن ما تم من حوارات لاهوتية خلال الفترة الماضية، وأهدى لقداسته أيقونة كتعبير عن المحبة والتقدير.

التقى أعضاء لجنة الحوار الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والمطران منير حنا بالأمس.حيث أطلعوا نيافته على موضوع الحوار لهذا العام، وهو مسئوليات الأسقف فى الكنيسة، إذ جاء على لسان المطران منير إنه من الواضح وجود التطابق فى وجهات النظر في هذا الموضوع بين الكنيسة.ومن الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة ألتقوا أيضًا بقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم الأربعاء الماضي ضمن أحداث المؤتمر.أما عن تفاصيل اللقاء الذى جمع بين البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولجنة الحوار بين العائلة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الإنجليكانية برئاسة نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن للأقباط الأرثوذكس والرئيس المشارك للجنة الحوار والأب الدكتورThe Rt Revd Dr Gregory Cameron