ضبط عاطل خطف مُسنا بسبب خلافات مع نجله في المعصرة



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص").



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بمكان إختبائه بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وبرفقته المجنى عليه.



بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات مالية بينه وبين نجل المجنى عليه "سالف الذكر" لسابقة إقتراضه منه مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء مواد مخدرة بقصد الإتجار، ورفضه رد المبلغ، مما أثار حفيظته فخطط لإختطاف والده لإجباره على رد المبلغ المالى المشار إليه، وفى سبيل ذلك قام بإستدراج المجنى عليه من منطقة سكنه بدعوى توفير فرصة عمل له، وإصطحابه وإحتجازه بالفندق محل الضبط ومساومة نجلته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهم وإتهمه بإختطافه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مُقيمة بدائرة القسم)، بغياب والدها "مُسن" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها فى وقتٍ لاحق إتصالًا هاتفيًا من مجهول - أخبرها خلاله بإختطاف والدها، وطلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه.