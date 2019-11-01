غدا.. مركز اللغة الإنجليزية بتربية عين شمس ينظم مؤتمره الدولي السادس

ينظم مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية (CDELT) بكلية التربية جامعة عين شمس مؤتمره الدولي السادس والثلاثين بعنوان "الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الانجليزية.





تحت رعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وا.د. عمرو طلعت وزير للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر وا.د. ماجد أبو العينين نائب رئيس المؤتمر وعميد الكلية.





وبإشراف ا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ومشرف عام المؤتمر صرح بذلك ا.د. نجوى يونس مقرر المؤتمر ومدير المركز وذلك غدًا السبت الموافق ٢ من نوفمبر في تمام العاشرة صباحًا بمسرح الكلية.





ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الإبداعي للمعلم في العصر الرقمي وكذلك الاتجاهات الجديدة في تدريس الأدب واللغويات والترجمة والمهارات اللغوية.



