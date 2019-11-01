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بقصد الإتجار.. حبس عاطلين لحيازتهما 775 من مخدر الترامادول بالوراق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:28 م
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ترامادول
ترامادول
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبحوزتهما 775 قرص منخدر الترامادول، قبل ترويجيهما على عملائهم وذلك باستخدام التوك توك بمنطقة الوراق فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة مفاده أنه أثناء مرور القول الأمني لاسلكي رئاسة كلا من النقيب سيد عبد الفتاح الضابط بإدارة الطرق والمنافذ بالقطاع وبصحبته، أمين الشرطة ناصر رجب من قوة ذات الجهة، تمكنوا من ضبط كلا من "فرج. و. ف. م"، 36 سنة، بدون عمل مقيم بمنطقة إمبابة، "عادل. غ. م. غ"، 54 سنة، بدون عمل مقيم بمنطقة أوسيم، حال استقلالهما دراجة بخارية " توك توك " (قيادة الأول وملك الثاني ) وبحوزتهما 775 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر، 3 هواتف محمول، مبلغ 1300 جنيه.

وتم التحفظ على المضبوطات وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والتوك توك لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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