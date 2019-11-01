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كشف غموض واقعة ادعاء إحدى السيدات اختطافها بالمعصرة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بشأن خطف إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة حدائق حلوان.

فقد إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم التقابل مع المُبلغ (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات") وقرر بتلقيه إتصال هاتفى من هاتف زوجة أحد أصدقائه (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، سبق إتهامها فى 4 قضايا آخرهم "تهديد" - أخطرته خلاله بإختطافها من قِبل أحد الأشخاص المجهولين حال تواجدها بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وقيام الأخير بمساومته على دفع مبلغ مالى 5 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة واقعة الخطف، وأن وراء إختلاق تلك الواقعة "سالفة الذكر" بالإشتراك مع (2 من العناصر الإجرامية - سبق إتهامهما فى 19 قضية أحدهما زوج المتهمة الأولى).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة الأولى الهاتف المحمول المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفت الأولى بأنه نظرًا لسابقة تعرفها على المُبلغ بأحد المقاهى خططت لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وأيد باقى المتهمين ما جاء بأقوالها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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