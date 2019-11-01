الطالع الفلكى الجُمعَه 1/11/2019..إحتِفَالات بالأنْوَار!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 22 بَابَة قبطى ، 1 تِشْرين ثَانِ رُومى، 4 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مالها الشموع ؟ حتى كمان بتعمل جوّ رُومانتيكى وبتعمل عواطف.(عادل إمام من فيلم عصابة حمادة وتوتو-1982)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*شهر نُوفمبر

تسريتو/تسريتوم،أو تشرى جراى/الثانى هو الشهرالتّالى لتشرى أوّل فى البابليّة القديمة والوقت مُناسب لرمى البذور فى السنة الشمسية البابلية والإستعداد لرحلة عناء الشتاء ومُرافقة عشتار/إيزيس فى بحثها عن جسد تمّوز/أوزريس المُمَزق حتى يرجع للحياة مرة أخرى فى الربيع مع تفتّح الزهور وعودة الحياة للأرض من جديد ، شهر نُوفَمْ والذى يعنى باللاتينية الرّقم تسعة فهو الشهر قبل الأخير فى السّنة الرومانية القديمة التى كانت تحتوى على عشرة أشهر فقط قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير فى التقويم الجورجى الحديث.





فى حضارة أيرلنده وأسكتلنده السّلتيّة الوثنية القديمة كان يتم الإحتفال باليوميْن 31 أكتوبر وَالأول من نوفمبر كنهاية لمُوسم الحصاد وبداية الشتاء وكان يُسمى مهرجان سامْهَايْن مهرجان الموتى ففى ثقافتهم يكون الباب بين عالم الدنيا المُضيئ/مُوسم الحصاد وبين عالم الموتى المُظلم/بداية الشتاء مفتوحاً للدرجة التى تمكّن الأحياء من التواصل مع الأموات، مع بداية فصل الشتاء والإنقلاب الشتوى تتزايد ساعات الليل فى مواجهة ساعات النهار لذلك تقوم الثقافات المُختلفة بتكريس أعياد ومُناسبات لتعضيد ومُؤازَرَة قوى النورفى مواجهة قوى الظلام عن طريق إشعال المصابيح أوالشموع...





- مهرجان سَامْهَايْن فى الحضارة السلتية الأيرلنديّة 31 أكتوبر، 1 نوفمبر.

- مهرجان ساتورناليا فى الثقافة الرّومانية 17 ديسمبر.

- مهرجان ديفالى ضِيَاء فى الثقافة الهنديّة27 أكتوبر لهذا العام.

- مهرجان مصابيح الأيام السبعة فى الثقافة الفرعونيّةحسب التقويم النجمى القبطى فى 15 هاتور يوم إغتيال آزورَاء/عاشورَاء.

- مهرجان النوروالمصابيح فى التّيبيت 9 مارس 2020.





*مهرجان المصابيح فى التيبيت يُعرف بإسم مصابيح الزّبدة والسبب أنها تُضاء من زبدة الأبقار ويأتى السياح من أنحاء العالم للمُشاركة فى هذا الإحتفال.





*والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل لمواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة.





(1 نوفمبر) الزهرة تنتقل من العقرب لتدخل القوس فى العاشرة و 24 دقيقة ليلاً وسوف تظل فيه لتنتقل للجدى فى الثانية و 28 دقيقة فجر يوم 26 نوفمبر ، فترة مناسبة لرحلات السياحة والإستجمام والإنتقال من مكان لمكان سعياً خلف لقمة العيش ، كما أنها فرصة للتحصل على زوج/زوجة (قد) تمتاز بالثروة أو المكانة الإجتماعية الراقية أو/وتمسّكها بالتعاليم الدّينيّة.





(12 نوفمبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى الثالثة و 34 دقيقة عصراً فى برج الثور، بدر مُشبّع بطاقة قوّة الثور لأداء واجباتك الزوجيّة بكفاءة والإلتفات لواجبات أطفالك وأسرتك وتفضيل الحياة البيتوتيّة بمزاياها عن الإنطلاق دون هدف مع رفقة أنت غير متأكد من محبتها لك.





(19 نوفمبر) المريخ ينتقل من الميزان للعقرب فى التاسعة و 40 دقيقة صباحاً ، فترة مناسبة لتنفيذ مشاريعك فى كتمان دون لفت أنظار الحاسدين والمنافسين وما أكثرهم ، الكشف عن صديق منافق يُضمر العداوة ، وأيضاً شهر عسل مع الزوجة بزخم من الطاقة لأداء الواجبات الزوجيّة بكفاءة.





(22 نوفمبر) الشمس تنتقل من العقرب لتدخل القوس فى الخامسة مساءً ، فترة مناسبة للإستعداد لمناقشة رسالتك العلميّة لنيْل درجة الماجيستر أو الدكتوراه ، الفوز بوظيفة راقية أو التواصل مع شخصيّات من كريمة المُجتمع تكون مفيدة لعملك ولحياتك الإجتماعية.





(26 نوفمبر) ولادة الهلال الجديد فى الخامسة و 5 دقائق مساءً فى برج القوس ، طاقة القمر الوليد مُناسبة للتحصيل الدراسى خصوصاً لطلبة الدراسات العليا وأيضاً البدء برحلات طويلة ولأراضٍ بعيدة بغرض الهجرة أو البحث عن لقمة عيشٍ شريفة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك زيادة الإهتمام بهاتفك النّقّال أو تفريغ أرقامك فى نُوتة إضافيّة لتأمين نفسك ، وعدم وضع صور شخصية عليه ، درهم وقاية.





برج الثور: رُبّما بادرت بالتصدّق على فقير للشعور بالرضا عن نفسك، الإحسان على فقير أو محتاج ليس له توقيت محدّد فسارع بفعل الخير.





برج الجوزاء: إنتهز فرصة العطلة لتنقية الأجواء خاصةً مع والديْك، الجبهة العاطفية مُطمئنة وفى تقدم مُستمر متزوجاً كنت أم عازباً بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: مالياً تبدو أكثر أماناً لكن إن أردت الإحتفاظ بتلك الحالة من الطمأنينة فاحتفظ بمكاسبك بين ضلوعك ،خذ نَفَسَاً عميقاً قبل أن تشترى سلعة.





برج الأسد: لاتنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أوعقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فالسرعة فى التعاملات النقديّة غالباً تشوبها عملية إستغفال واردة.





برج العذراء: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الميزان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج العقرب: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.

برج القوس: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.





برج الدّلو: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الحوت: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.



